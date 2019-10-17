Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı: Züleyha, Yılmaz’la birlikte mi kaçıyor? Züleyha bebeğini düşürdü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölümü ile bu akşam reyting rekorları kıracak. Her hafta yeni bölümde heyecanı zirveye taşıyan dizinin bu akşamki yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Yılmaz ve Züleyha birlikte kaçacak mı? Züleyha, bebeğini düşürecek mi? Öte yandan, Müjgan'a ne olacak? gibi soruların yanıtlarını merak eden dizinin takipçileri yeni bölümü iple çekiyorlar. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragman ve özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Başarılı bir sezon geçiren dizi, yeni sezonda da oldukça seviliyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili tüm detaylar…