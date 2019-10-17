Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı: Züleyha, Yılmaz’la birlikte mi kaçıyor? Züleyha bebeğini düşürdü mü?

40. bölüm fragmanı: Züleyha, Yılmaz’la birlikte mi kaçıyor? Züleyha bebeğini düşürdü mü?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 40. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken dönüş yolunda Züleyha'yı görüp onu hastaneye yetiştirmeye çalışan Yılma şimdi ne yapacak? Yarı yolda kanamasının gelmesi üzerine baygınlık geçiren Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? Öte yandan Fekeli, Yılmaz ile Hünkar'ın arasında kalacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümü ile bu akşam ekranlarda!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:07
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı: Züleyha, Yılmaz’la birlikte mi kaçıyor? Züleyha bebeğini düşürdü mü?

40. yeni bölümü ile bu akşam reyting rekorları kıracak. Her hafta yeni bölümde heyecanı zirveye taşıyan dizinin bu akşamki yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Yılmaz ve Züleyha birlikte kaçacak mı? Züleyha, bebeğini düşürecek mi? Öte yandan, Müjgan'a ne olacak? gibi soruların yanıtlarını merak eden dizinin takipçileri yeni bölümü iple çekiyorlar. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragman ve özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Başarılı bir sezon geçiren dizi, yeni sezonda da oldukça seviliyor. Merakla beklenen yayınlandı. İşte dizi ile ilgili tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı: Züleyha, Yılmaz’la birlikte mi kaçıyor? Züleyha bebeğini düşürdü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN