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17 Ekim belli oldu mu? ...

Televizyon izleyicisi izlediği dizinin karnesi olan reyting sonuçlarına oldukça ilgi gösterir. Öyle ki Perşembe akşamları da ekranlarda kıyasıya bir rekabet var. 17 Ekim Perşembe belli oldu mu? En çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alan bu sorunun cevabı, dün akşamki dizilerdeki sürprizler ve daha fazlası haberimizde. Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor, Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:41
17 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları...

Geçmiş özlemi herkesin içerisinde olan bir ruh halidir. Bir Zamanlar Çukurova dizisi de Adana'da geçen bir dönem dizisini anlatmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dün 40. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Vahide Gördüm'ün rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, en sevilen diziler arasında yer alıyor. Peki 17 Ekim Perşembe Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları belli oldu mu?

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

Geçen haftanın reyting sonuçlarında Mucize Doktor, AB kategorisinde 18.33 reyting puanıyla birinci sırada yer almıştı. Aynı dizinin özeti ikinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova dördüncü olmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert de gündüz kuşağında yayınlanmasına rağmen 6. sırada yer almıştı.

17 Ekim Perşembe reyting sonuçları henüz belli olmadı fakat belli olur olmaz haberimizde bulabilirsiniz.

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