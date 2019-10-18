Hercai 17. Bölüm fragmanı yayında! Miran hatasını telafi edebilecek mi? İşte Hercai 17. Bölüm fragmanı

Hercai 17. Bölüm fragmanı yayınlanmasının hemen ardından dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Reyyan ve Miran arasındaki imkansız aşkı anlatan dizi başladığı günden bu güne en çok izlenen ve adından bahsettiren diziler arasında yerini alıyor. Hercai yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak. İşte Hercai 17. Bölüm fragmanı…

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 17. son bölüm fragmanı yayınlandı!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.