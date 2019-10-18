Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Taner Ölmez kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Müslüm filminde Ahmet Akbaş karakterini oynayan Taner Ölmez başarılı performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Bunun üzerine on binlerce vatandaş '' Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş'ı oynayan Taner Ölmez kimdir?'' sorusuna arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Aslen Tuncelili olan Ölmez, küçük yaştan itibaren tiyatro eğitimi almıştır. Peki Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş'ı oynayan Taner Ölmez kimdir?

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Müslüm filmindeki rolüyle Taner Ölmez milyonların sevgisini kazanmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş'ı oynayan Taner Ölmez'in boyunu, kilosunu, yaşını ve hayat hikayesini merak etmişti. Peki Taner Ölmez kimdir? İşte merak edilenler

Aslen Tuncelili olan Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986'da İstanbul'da dodu. Taner Ölmez, Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışmasının ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne başladı.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ''Gıyabettin'' karakterini canlandırdığı ''Kapalıçarşı'' projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başlayan Taner Ölmez, Ardından ATV'de yayınlanan ''İstanbul'un Altınları'' dizisinde rol aldı.

Taner Ölmez, 2012 yılında, Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ''Uzun Hikaye'' filmiyle beyazperdeye adımını attı. Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan'ın yönettiği ''Kayıp Şehir'' dizisinde canlandırdığı ''Sadık'' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin'in yönettiği ''Medcezir'' dizisinde ''Mert'' karakterini canlandırdı.

Star TV'de yayınlanan ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'' adlı dönem dizi projesinde 'Şehzade Osman' rolüyle yer alan Taner Ölmez, aynı zamanda Tiyatro İn'in sahnelediği ''Katil Joe'' oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde ''Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu'' ödülünü aldı. Onur Ünlü'nün yönettiği ''Kırık Kalpler Bankası'' sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ''Osman'' rolüyle yeniden beyazperde de yer aldı.

2018 yılında Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatının canlandırıldığı ''Müslüm'' sinema filminde sanatçının kardeşi "Ahmet" rolünü canlandıran Taner Ölmez, "Semaver ve Kumpanya-Yeniden" oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etti. Taner Ölmez, son olarak Blu TV'de yayınlanan 'Dudullu Postası' adlı internet dizisinde 'Tayfur' karakteriyle yer aldı.