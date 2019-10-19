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''Antigua ve Barbuda'' ve ''Trinidad ve Tobago'' nerededir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan '' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir? sorusu ve cevabı yer alıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:12
''Antigua ve Barbuda'' ve ''Trinidad ve Tobago'' nerededir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir?merak konusu oldu. Peki'' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '''' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:'' Antigua ve Barbuda'' ve '' Trinidad ve Tobago'' nerededir?

A- İskandinavya'da

B- Karayipler'de (cevap)

C-Okyanusya'da

D-Filipinler'de

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''Antigua ve Barbuda'' ve ''Trinidad ve Tobago'' nerededir?
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