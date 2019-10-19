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'' '' adlı filmde 'yi canlandıran ve 'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' '' adlı filmde 'yi canlandıran ve 'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan '' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir? sorusu ve cevabı yer alıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:44
'' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 Oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir?merak konusu oldu. Peki …

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' '' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:'' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir?

Rami Malek ( CEVAP)

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'' Bohemian Rhapsody'' adlı filmde Freddie Mercury'yi canlandıran ve 2019 Oscar Ödülleri'nde '' En iyi erkek oyuncu'' ödülünü kazanan aktör kimdir?
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