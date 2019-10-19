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kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler…

, bedelli askerlik yapmasının ardından gündeme geldi. Sevilen oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından magazin gündemine geldi. Vatandaşlar Ekin Mert Daymaz kimdir sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte paylaştığı askerlik fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 14:38
Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler…

Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerlik yapmasının ardından terhis oldu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının dikkatini çekti. Vatandaşlar arama motorlarından Ekin Mert Daymaz kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir? İşte detaylar…

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 yılında Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı'dır. Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.

2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu

2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu

2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer

2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu

2018 Ağlama Anne Mert Bayer

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Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler…
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