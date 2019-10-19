Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler…

Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerlik yapmasının ardından terhis oldu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının dikkatini çekti. Vatandaşlar arama motorlarından Ekin Mert Daymaz kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir? İşte detaylar…
EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
2 Aralık 1990 yılında Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı'dır. Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.
Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.
2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu
2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu
2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer
2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu
2018 Ağlama Anne Mert Bayer