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hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' '' denirdi?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' '' denirdi? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:02
Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi? merak konusu oldu. Peki Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi?

CEVAP (ETYOPYA)

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