Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi? merak konusu oldu. Peki Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Eskiden hangi ülkenin halkından ya da bu halkın soyundan olan kimseye '' Habeş'' veya '' Habeşi'' denirdi?

CEVAP (ETYOPYA)