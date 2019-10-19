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''Gülen Gözler'' adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Gülen Gözler'' adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 23:20
''Gülen Gözler'' adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Gülen gözler adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? ''merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Gülen Gözler'' adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:''Gülen Gözler'' adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?

A-İsmet

B-Fikret

C-Kudret (cevap)

D-Hikmet

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