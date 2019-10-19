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Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken 'nı hangisini göremez?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken 'nı hangisini göremez? '’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:19
Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? ''merak konusu oldu. Peki Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

D- KUTSAL EMANETLER (CEVAP)

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