Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? ''merak konusu oldu. Peki Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

D- KUTSAL EMANETLER (CEVAP)