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biri değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ biri değildir? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Hangisi biri değildir? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 23:29
Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? '' merak konusu oldu. Peki Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

A-Eltieltiyeküstü

B-Civankaşı

C-Yiğitbağrı (cevap)

D-Ciğerdeldi

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Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?
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