Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? '' merak konusu oldu. Peki Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

A-Eltieltiyeküstü

B-Civankaşı

C-Yiğitbağrı (cevap)

D-Ciğerdeldi