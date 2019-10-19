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Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ ? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Hangisine sarman denir? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:46
Hangisine sarman denir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Hangisine sarman denir? ''merak konusu oldu. Peki

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Hangisine sarman denir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Hangisine sarman denir?

A- Sarı ibikli papağan

B-Sarı tüylü kedi (cevap)

C-Sarı yeleli at

D-Sarı kulaklı köpek

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Hangisine sarman denir?
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