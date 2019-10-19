Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden olan 'in adına çekilen filmin konusunun gerçek olup olmadığı başta sinemaseverler olmak üzere filmi izleyenler tarafından arama motorlarında ? şeklinde yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 18:15
Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Sevilen sanatçı Müslüm Gürses'in vefat etmesinin ardından anmak ve yaşam öyküsünü sunmak amacıyla adına çekilen film sinema gösterimlerinin ardından televizyon kanallarında da yayınlanmaya başlanmasıyla birlikte filmi izleyenler ve sinemaseverler arama motorlarında Müslüm filminin konusu gerçek mi? şeklinde aramalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte filme ilişkin merak edilenler...

Müslüm Gürses, Şanlıurfa Fıstıközü'nde bir Türkmen köyünde dünyaya geldi. Soyu "Küçük Aşolar" (Akbaşlar), ise 1865 yılında iskan ile bu köye köye yerleşmiştir.

Müslüm Gürses, hayatını anlatırken her seferin farklı detayları gün yüzüne çıkarırdı. Geçmişte yaşadığı kötü olayları dile getirmek istemediği her halinden belliydi. Müslüm Gürses'in filmde gösterilen alkole ilgili olduğu bilgisinden ziyade "cıgaraya" meraklı olduğu bilinirdi.

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın gerçek hayatta karısını ve kızını öldürüp öldürmediği konusunda ise kesin bilgiler bulunmazken. Eşini öldürdüğüne ilişkin söylentiler olsa da, kızını öldürdüğüne ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Tüm bu detaylara bakıldığında filmde gösterilenlerin tümünün doğru olduğu söylenememektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN