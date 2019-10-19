Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Sevilen sanatçı Müslüm Gürses'in vefat etmesinin ardından anmak ve yaşam öyküsünü sunmak amacıyla adına çekilen film sinema gösterimlerinin ardından televizyon kanallarında da yayınlanmaya başlanmasıyla birlikte filmi izleyenler ve sinemaseverler arama motorlarında Müslüm filminin konusu gerçek mi? şeklinde aramalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Müslüm filminin konusu gerçek mi? İşte filme ilişkin merak edilenler...

Müslüm Gürses, Şanlıurfa Fıstıközü'nde bir Türkmen köyünde dünyaya geldi. Soyu "Küçük Aşolar" (Akbaşlar), ise 1865 yılında iskan ile bu köye köye yerleşmiştir.

Müslüm Gürses, hayatını anlatırken her seferin farklı detayları gün yüzüne çıkarırdı. Geçmişte yaşadığı kötü olayları dile getirmek istemediği her halinden belliydi. Müslüm Gürses'in filmde gösterilen alkole ilgili olduğu bilgisinden ziyade "cıgaraya" meraklı olduğu bilinirdi.

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın gerçek hayatta karısını ve kızını öldürüp öldürmediği konusunda ise kesin bilgiler bulunmazken. Eşini öldürdüğüne ilişkin söylentiler olsa da, kızını öldürdüğüne ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Tüm bu detaylara bakıldığında filmde gösterilenlerin tümünün doğru olduğu söylenememektedir.