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döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ olarak da bilinen ülke hangisidir?‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 00:01
Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?'' merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ''Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?

A: Romanya

B: Rusya

C: Japonya

D: Polonya (CEVAP)

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Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?
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