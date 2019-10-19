Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?'' merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ''Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?

A: Romanya

B: Rusya

C: Japonya

D: Polonya (CEVAP)