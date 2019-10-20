7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Film yorumları burada!

Filmi izleyenlerin yorumlarına bakıldığında oldukça sevilen ve beğenilen 7. Koğuştaki Mucize filmi yoğun olarak araştırılıyor. Filmi izleyenler tekrar izlemek isterken izlemeyenler ise en kısa zamanda bu filmi izleyecek. Bir Ege kasabasında komutanın kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo'nun idam cezasına çarptırılması ile filmin çarpıcı hikayesi burada başlayacak. Buna göre; 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin yorumlarından bazıları

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİ İZLEYENLERDEN YORUMLAR