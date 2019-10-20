Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 7. bölümde büyük kavuşma! “Ben sadece seni seviyorum!”

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır 7. bölümde Yusuf ile Ada arasında büyük kavuşma yaşanacak. Nalan'ın aradan çekildiğini düşünenler ise büyük bir sürprizle karşılaşacak. "Ben sadece seni seviyorum!" diyen kim? Aşk Ağlatır 7. bölüm detayları ve fragmanı...

AŞK AĞLATIR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artık Yusuf ile Ada arasında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir

Ada ve Rüzgar'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgar'la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf'un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf'a o gece neden Rüzgar'la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve 'Ben sadece seni seviyorum' der.

Yusuf Ada'yla konuşmasından sonra Nalan'dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada'yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf'u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

AŞK AĞLATIR 7. BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı yayınlandı