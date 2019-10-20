Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 7. bölümde büyük kavuşma! “Ben sadece seni seviyorum!”

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7. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 7. bölümde büyük kavuşma! “Ben sadece seni seviyorum!”

Show Tv ekranlarının yeni başlayıp kısa sürede sevilen dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olurken aynı zamanda her yeni bölüm oldukça merak ediliyor. Aşk Ağlatır 7. bölümde Yusuf ile Ada’nın aralarında engel kalmamasına rağmen, Nalan kolayca vazgeçmeyecek ve işleri zora sokacaktır. Yusuf ile Nalan arasında büyük kavuşma yaşanırken öte yandan onların dışında gelişen olaylar heyecanı zirveye taşıyacak. Aşk Ağlatır 7. yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 20.10.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 15:38

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır 7. bölümde Yusuf ile Ada arasında büyük kavuşma yaşanacak. Nalan'ın aradan çekildiğini düşünenler ise büyük bir sürprizle karşılaşacak. "Ben sadece seni seviyorum!" diyen kim? Aşk Ağlatır 7. bölüm detayları ve fragmanı...

AŞK AĞLATIR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artık Yusuf ile Ada arasında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir

Ada ve Rüzgar'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgar'la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf'un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf'a o gece neden Rüzgar'la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve 'Ben sadece seni seviyorum' der.

Yusuf Ada'yla konuşmasından sonra Nalan'dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada'yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf'u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

AŞK AĞLATIR 7. BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı yayınlandı

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Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 7. bölümde büyük kavuşma! “Ben sadece seni seviyorum!”
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