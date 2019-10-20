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Hadi ipucu 20 Ekim sorusu: 'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? Hadi bugün 20.30’da!

Eğlenceli bilgi yarışması Hadi ipucu 20 Ekim sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 20.30’da canlı olarak oynanacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu ‘’'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?‘’ oldu. Özellikle tarihle haşır neşir olanlar bu soruya doğru cevap verebilecek. Peki Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? İşte ipucu sorusu ve cevabına ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 20.10.2019 18:34
Hadi ipucu 20 Ekim sorusu: Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? Hadi bugün 20.30’da!

Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı merak konusu oldu. Günün sorusu ise '' Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?'' oldu. Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi'nin bugünkü sorusu tarihten geldi. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşüyor. Peki Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? İşte 20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 20 EKİM

Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR? 20 EKİM

CEVAP: ELMA

Antik Yunan'da erkekler, kadınlara evlilik teklifini elma atarak yaparlardı. Kadınlar tutarsa teklif kabul edilmiş olurdu.

ANTİK YUNAN TARİHİ

Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile Küçük Asya'da yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.

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Hadi ipucu 20 Ekim sorusu: Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? Hadi bugün 20.30’da!
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