Hafta sonu yapılan başkanlık kongresinde Ahmet Nur Çebi'nin oy çoğunluğunu alarak Beşiktaş başkanı seçilmesinin ardından oynanacak ilk maçta Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı sahasında ağırlayacak. Siyah Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın forma giyme olasılığı yok. Beşiktaş – Braga maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları…

BEŞİKTAŞ – BRAGA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş – Braga maçı 24 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19:55'te oynanacak. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MAÇA İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak..

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir