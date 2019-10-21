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- maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden bir tanesi olan , K Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasına çıkacak. Grupta çıktığı ilk iki mücadeleyi kaybeden ve sıfır puanla grubun son sırasında bulunan temsilcimiz, ’yı ağırladığı maçta galip gelerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Kara Kartal’ın mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı Beşiktaş – Braga maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş – Braga maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları üçüncü turunda karşı karşıya gelecek iki takımın müsabakası ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 16:47
Beşiktaş - Braga maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hafta sonu yapılan başkanlık kongresinde Ahmet Nur Çebi'nin oy çoğunluğunu alarak Beşiktaş başkanı seçilmesinin ardından oynanacak ilk maçta Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı sahasında ağırlayacak. Siyah Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın forma giyme olasılığı yok. Beşiktaş – Braga maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları…

BEŞİKTAŞ – BRAGA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş – Braga maçı 24 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19:55'te oynanacak. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MAÇA İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak..

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir

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Beşiktaş - Braga maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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