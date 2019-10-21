Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı yayında! Ali Kemal, Efe'nin kendi çocuğu olmadığını öğreniyor. İşte Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı

Çocuk 6. Yeni bölüm fragmanı dizinin kanalı Star TV tarafından yayınlandı. Henüz yayın hayatının başlarında olan dizinin sevenleri arama motorları üzerinden Çocuk 6. Yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Entrikalı konusu ile oldukça ilgi çeken dizinin başrollerinde; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Çocuk 6. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Star TV ekranlarının sevilen dizisi hakkında detaylar…

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuk 6. Bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇOCUK 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan'dan duydukları Ali Kemal'i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye'yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan'ı da Akça'nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal'in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.

Hasan, Akça'dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal'e keserken Akça, Hasan'ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe'yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe'nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal'in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal'in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.