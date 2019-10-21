Çukur 72. yeni bölüm fragmanı yayında! "Yamaç geri dönüyor" İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Yamaç döndü" Show TV'nin sevilen ve adından söz ettiren dizisi Çukur 72. Yeni bölüm fragmanı için yine heyecan dorukta olacağa benziyor. Her pazartesi yayınlanan dizi aksiyon dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Yayınlanan tanıtım videosunda Yamaç geri dönüyor. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun ise tehlikeli bir plan yapacak. Peki, Çukur 72. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte detaylar…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 72. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'a damga vuran Yamaç'ın muhteşem dövüş sahnesi...

ÇUKUR 72. BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Çukur'un 3. Sezon 5. (72) Bölümünde; Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol'dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.

Vartolu'nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç'a şoke edici bir teklifle gelecek.

Çukur dizisi bu akşam yeni bölümü ile Show TV'de...