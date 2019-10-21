Mehmet Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu! Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır?

Mehmet Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında "Hakan Atilla kimdir?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konu ile ilgili duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Albayrak yaptığı paylaşımda "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor" açıklamasını yaptı. Peki Mehmet Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

MEHMET HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

BİST GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKAN ATİLLA ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.