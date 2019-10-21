Kuruluş Osman 1. Bölüm fragmanı izlenme rekorları kırıyor! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte fragmanı…

Kuruluş Osman dizisi, ATV ekranlarında milyonlarla buluşacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yayınlanacak olan yapım tanıtım videosuyla şimdiden rekorlara imza atmaya başladı. Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit, dizinin severleri tarafından büyük beğeni topladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan yapımda ise Ertuğrul karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan bulunmayacak. İşte herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman ilk bölümden ilk görüntüler yayınlandı! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman tüm rekorları altüst edecek

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz dizinin yayınlanacağı kanal ATV'den resmi bir açıklama gelmedi ancak tanıtım videosunun sonunda "Yakında ATV'de" ifadeleri yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI MI?

Başrol oyuncusu ve Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit haricinde henüz Kuruluş Osman dizisinde yer alacak oyuncu kadrosu açıklanmadı.

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımına büyük ilgi

Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Sadece ülkemizde değil dünyada birçok yerde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ilk fragman izleyiciyle buluştu. Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca tıklanma ve beğeni alırken sosyal medyayı salladı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrildi ve övgüler yağdı…