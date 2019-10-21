Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı...

açıklandı! 20 Ekim reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı...

Dizi, program sezonunun açılması ile birlikte rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Takip ettikleri dizinin reyting sıralamasındaki yerini merak eden izleyiciler ‘ açıklandı mı’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Güncel reyting sonuçları ise sıralamada TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Rekabetin son derece yüksek olduğu 20 Ekim Pazar günü reyting sıralamalarında hangi dizi birinci oldu? ? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:30
Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı...

Son dönemde yeni başlayan veya tutmuş yapımların tekrardan ekranlardaki yerini almasıyla birlikte rekabet de son derece artmış durumda. Vatandaşlar, takip ettikleri yapımların reyting sıralamalarındaki yerini merak ediyorlar. Bilindiği üzere dizilerin reyting sıralamalarında üst sırada olması demek bir nevi daha uzun ömürlü olması demek oluyor. Güncel reyting sonuçları ise sıralamada TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Rekabetin son derece yüksek olduğu 20 Ekim Pazar günü reyting sıralamalarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte bu soruların yanıtları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 EKİM REYTİNG SIRALAMASINDA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları ve güncel sıralamaya bu başlık altından ulaşabilir, takip ettiğiniz yapımın sıralamasını öğrenebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN