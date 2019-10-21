Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı...

Son dönemde yeni başlayan veya tutmuş yapımların tekrardan ekranlardaki yerini almasıyla birlikte rekabet de son derece artmış durumda. Vatandaşlar, takip ettikleri yapımların reyting sıralamalarındaki yerini merak ediyorlar. Bilindiği üzere dizilerin reyting sıralamalarında üst sırada olması demek bir nevi daha uzun ömürlü olması demek oluyor. Güncel reyting sonuçları ise sıralamada TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Rekabetin son derece yüksek olduğu 20 Ekim Pazar günü reyting sıralamalarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte bu soruların yanıtları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 EKİM REYTİNG SIRALAMASINDA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları ve güncel sıralamaya bu başlık altından ulaşabilir, takip ettiğiniz yapımın sıralamasını öğrenebilirsiniz…