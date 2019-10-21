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Ünlü İtalyan spor spikeri yine gümdem oldu! Diletta Leotta kimdir?

İtalya'nın ünlü spor spikerleri arasında yer alan , geçtiğimiz haftalarda oynanan -Brescia mücadelesinde saha kenarına inmiş, Napoli taraftarlarının sözlü taciz içeren tezahüratları ile karşılaşmıştı. Bu olayın ardından ülke gündemine oturan Diletta Leotta, bu kez de yaptığı açıklama ile gündemde. Peki Diletta Leotta kimdir?

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:28
Ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine gümdem oldu! Diletta Leotta kimdir?
Leotta, Napoli taraftarlarının sözlü tacizine uğradığı olayın ardından açıklamalarda bulundu. Ünlü spiker "Eğer futbolla ilgileniyorsanız, beni sadece izlemeyin, aynı zamanda dinleyin" diyerek taraflara çağrıda bulundu. İtalyan gazeteci Fulvio Collovati ise konuyla ilgili "Eğer bir gazeteci stada bu kıyafetlerle giderse, kendisine bakılmayı seviyor demektir. Böyle olunca kimse dinlemez" diyerek yeni bir tartışma başlattı.
Cullovati, daha sonra Leotta ile fotoğrafını paylaştı ve, "Diletta bir gazeteci değil, bu yüzden de profesyonel etik ilkelerine uymak zorunda değil. Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz." mesajını yolladı ve gerginliği biraz sakinleştirmeye çalıştı.
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Ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine gümdem oldu! Diletta Leotta kimdir?
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