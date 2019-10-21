Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Vuslat 25. Bölüm fragmanı

Vuslat 25. Bölüm fragmanı dizinin kanalı TRT1 tarafından yayınlandı. Dizi konu olarak; Feride'nin Aziz'in işlediği suça şahit olmasıyla başlıyor. Yaşadıkları karışık olaylar sırasında Aziz ve Feride birbirlerine aşık oluyor. Ancak aşklarını kabul etmelerinin ardından imkansızlığıyla karşılaşıyorlar. Peki, Vuslat 25. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Vuslat 25. Yeni bölüm fragmanı…

VUSLAT 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vuslat 25. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı hemen izle!

VUSLAT 25. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Aziz, Feride'nin kendisine geri dönmesi için harekete geçmek zorunda olduğunu anlamıştır. Feride'nin ardına bakmadan gitmesinden sonra ne yapacaktır? Babası ve Nehir'in planlarını öğrenmeye bu kadar yaklaşmışken vaz mı geçecektir? Yoksa kalbinin sesini dinleyip Feride'ye mi dönecektir?



Holdingde işler çığırından çıkmıştır. Aziz bir yandan hesaplardaki sıkıntıyı çözmeye çalışırken bir yandan da yönetim kuruluyla uğraşır, çünkü yönetim kurulu son krizde Feride'nin adını ileri sürmüştür.

Feride yeni kurtarma planını uygulamaya çalışırken evdeki problemleri de bir yandan çözmek zorundadır. Keza Can yine okulda sorun çıkarmıştır. Ancak bu seferki nedeni ailesini derinden sarsacak bir olaydır. Nehir, Aziz'e yakın olmak umuduyla, iyileşene kadar taşındığı villada planının tıkır tıkır işlediğini düşünürken, Merve'nin, Aziz ve Feride'nin yakınlaşmasının fotoğrafını atması, Nehir için kanlı bir savaşın ilk kıvılcımı olur. Nehir'in attığı 'bomba', holdingin ortasına düşer… Tahsin kendisini sıkıştıran gizli organizasyonu sakinleştirmek için hayatının riskini alır, ancak taşlar artık yerinden oynamıştır…



Fırat, Hasibe'den öğrendiklerinden sonra, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olup, ailesini kurtarmak için Aziz'in karşısına güçlü bir silahla çıkacaktır…