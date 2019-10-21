Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı yayında! “Nedim iyileşiyor” İşte Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı

15. Bölüm fragmanı yayında! “Nedim iyileşiyor” İşte

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 15. Bölüm fragmanı yine entrika dolu geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, gibi isimler bulunuyor. Nedim’in iyileşmemesi için yapılan tüm kötülüklere rağmen izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı neler olacak? Nedim iyileşecek mi? İşte, Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:35

Entrikalarla dolu dizi Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı yine heyecan dolu geliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi haline gelen yapımda son fragmanda Nedim karakterinin iyileşiyor olması herkesi bu akşam yayınlanacak olan dizi için heyecanlandırdı. Başrollerinde; Ozan Dolunay, Simay Barlas gibi isimlerin olduğu Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Peki, Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı neler olacak? Nedim iyileşecek mi? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 15. Bölüm 3. yeni Fragmanı yayınlandı hemen izle!

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur.

Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı yayında! “Nedim iyileşiyor” İşte Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN