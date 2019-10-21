Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı yayında! “Nedim iyileşiyor” İşte Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı

Entrikalarla dolu dizi Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı yine heyecan dolu geliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi haline gelen yapımda son fragmanda Nedim karakterinin iyileşiyor olması herkesi bu akşam yayınlanacak olan dizi için heyecanlandırdı. Başrollerinde; Ozan Dolunay, Simay Barlas gibi isimlerin olduğu Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Peki, Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanı neler olacak? Nedim iyileşecek mi? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 15. Bölüm 3. yeni Fragmanı yayınlandı hemen izle!

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur.

Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Kanal D'de!