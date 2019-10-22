Tosun Paşa filmi nerede çekildi? Yeşil Vadi nerede? Filmin konusu ve oyuncuları

Vizyona girdiği 1976 tarihinden itibaren severek izlenen, tekrar tekrar izleyenleri dahi her seferinde kahkahaya boğan Tosun Paşa filmi nerede çekildi? Yeşil Vadi nerede? Filmde, birbirine düşman iki düşman aile olan Seferoğulları ve Tellioğulları'nın Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek amacıyla aralarında yaşanan çekişme işleniyor. Daver Bey'in kızı Leyla'nın ortaya çıkması ve iki ailenin de Leyla'yı gelin olarak istemesi ile iki aile arasında başka bir çekişme daha ortaya çıkar. Tellioğulları bu durumu kullanmak amacıyla Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkması ile birlikte her şey altüst olur.

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? YEŞİL VADİ NERESİ?

Arzu Film tarafından yapımcılığı üstlenilip beyaz perdeye aktarılan filmin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Fakat filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Film ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verir.

Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban'ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir Yeşilçam efsanesi olan Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Bilge Zobu gibi usta isimler bulunuyor.