Twitter çöktü mü? Neden tweet atılmıyor? Twitter’a erişim problemi!

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla platform olan Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Twitter'a giriş yapmak isteyen vatandaşlar vatandaşlar '' Twitter'ler şuan da alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz'' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor. Peki Twitter çöktü mü? Neden tweet atılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya mecrası Twitter'a uzun süredir giriş yapılamıyor.

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet'leri görüntülemede sorun yaşıyor.

Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.



ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Twitter kanadından yeni bir açıklama geldi. Yaşanan bu problem kısa bir süre sonra düzeldi.