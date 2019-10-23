Afili Aşk 19.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Ayşe kararsızdır

Sevilen dizi Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıkacak. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir? Vatandaşlar heyecanla '' Afili Aşk 19.bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine dair merak edilenler…

AFİLİ AŞK 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Haberimizden Afili Aşk yeni bölüm fragmanına ve Afili Aşk 19.bölümde yaşanacak tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe'yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan'la harekete geçer.

Afili Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandı

Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Ayşe ve Kerem'in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.

Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem'dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.

Ayşe, Kerem'in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.