Arka Sokaklar dizisinin yeni oyuncuları Mert Öcal ve Wilma Elles kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna yeni katılan Wilma Elles ve Mert Öcal dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı günden itibaren büyük izleyici kitlesinin sahibi olan dizi tam 13 yıldır ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Sürpriz iki karakter Mert Öcal ve Wilma Elles kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncuları Mert Öcal ve Wilma Elles kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte haklarında merak edilen tüm detaylar…

WILMA ELLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Carpline karakteri ile Türkiye'de yıldızı parlayan Aman oyuncu Wilma Elles, oyunculuğu, güzelliği ve sempatik tavırları ile herkesin ilgisini çekmiştir.

Kariyer hayatı boyunca bulunduğu her projede başarılı işler ortaya koyan güzel oyuncunun hakkında bilinmeyenleri siz takipçilerimiz için bir araya getirdik.

İşte güzelliği ile adından söz ettiren Wilma Elles'in hayatı:

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğmuştur. Alman vatandaşıdır. ikisi, ikisi erkek 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi imiş.

Babası sürekli yurt dışında görevli olduğu için çok gezmiş ve tam altı dil biliyor. Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı.

2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

MERT ÖCAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.