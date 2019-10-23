Deliha 2 filminin konusu ve oyuncuları | Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Heyecanla beklenen Deliha 2 filmi, beyaz perde macerasının ardından TV ekranından izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Deli 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Devam niteliğindeki Deliha 2 filminde Deliha'yı ne gibi maceralar bekliyor? Deliha 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar…

DELİHA 2 FİLMİNİN KONUSU

Deli, samimi ve başına sürekli yeni bir dert açan filmin ana karakteri Deliha, ikinci filmde artık kariyer yolunda hayal ettiklerine ulaşmanın peşinde. İlk filmde aşkı arayan Deliha, bu devam filminde aşçı olmanın hayali ile bir restoranda çalışmaya başlar. Zeliha sonunda hayal ettiği gibi bir hayata sahip olabilecek mi? Yoksa dünyanın gerçekleri kalbini ve hayallerini kıracak mı?

Deliha ve Görümce filmlerinin senaryosunu yazıp başrolünü oynayan Güpse Özay, sıcak karakterlere ve eğlenceli bir hikayeye sahip Deliha 2 filmi ile bir kez daha izleyenleri kahkahaya boğuyor. Deliha 2 filmi, Özay'ın aynı zamanda ilk yönetmenlik deneyimi.

DELİHA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI?

Deliha 2 filminin başrolünde, aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturan Gupse Özay yer alıyor. Özay'ın yanı sıra Deliha 2 filminde Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Mert Öner gibi isimler rol alıyor.

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıl önce Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftlikte yapıldı. Bir film platosu ve oyuncular için pansiyon olan çiftlikte; futbol sahası, bir büyük çardak ve meyve bahçesi bulunuyor.