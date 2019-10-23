Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.bölüm tek parça izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.bölüm full izle!

Çok fazla hayranı olan, ekranların vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 144. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Burak Sergen gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi her hafta izleyicilerinde büyük etki bırakıyor. EDHO bu akşamki bölümde; Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırıyor. Haberimizin devamından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 145. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizin içinde olacaktır. İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm tamamı izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 144. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144.BÖLÜM TEK PARÇA TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle