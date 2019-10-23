Replikalar filmi konusu nedir? Bilim kurgu türündeki Replikalar filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Replikalar filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamının üzerinde çalıştığı büyük projeyi heyecan verici ve aksiyon dolu şekilde seyircilere sunan film bu yıl Ocak ayında vizyona girmişti. Peki, Replikalar konusu nedir? İşte Çekimleri tam 4 ülkede yapılan bilim kurgu türündeki film Replikalar oyuncu kadrosu ve detayları…

REPLİKALAR KONUSU NEDİR?

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...

REPLİKALAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bilim kurgu sinemasının temel taşlarından olan Matrix, aksiyon filmi Hız Tuzağı ve özgürlüğü iliklerinize kadar hissettiren Kırılma Noktası gibi yapımlarla akıllara kazınan, son yıllarda ise şık aksiyon John Wick serisi ile sinemalarımızda arz-ı endam eden başarılı oyuncu Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı "Hain" filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.