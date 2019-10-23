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Rus'un oyunu konusu nedir? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncuları ve konusu

Başrollerinde gibi ünlü isimlerin bulunduğu Rus’un oyunu filmi bu akşam ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Vizyondaki süresince oldukça dikkat çeken ve beğenilen film konu olarak zengin bir iş adamının içine düştüğü durumu anlatıyor. Peki, Rus’un Oyunu konusu nedir? Star TV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Rus’un oyunu konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:43
Rus'un oyunu konusu nedir? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncuları ve konusu

Üç farklı ülkede çekimleri yapılan ve Levent Özdemir'in senarist, yönetmen ve yapımcılığını yaptığı film bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmi ilk kez veya yeniden izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden Rus'un oyunu konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Başrollerinde Fırat Tanış'ın olduğu Rus'un oyunu konusu nedir? İşte Rus'un oyunu oyuncu kadrosu ve detayları…

RUS'UN OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından Serhat Vasbi, büyük bir iş anlaşması yapacağını düşündüğü Batıkan tarafından Hong Kong'a götürülür. Arkasından Batıkan tarafından şantaja maruz kalır. Şantaj kasedi Serhat'ın özel ve ticari sırlarını içeren görüntüleri ile doludur. Serhat kendisini kurtarmak adına istenilen beş milyon euro şantaj parasını verir. Fakat, işler Serhat Vasbi'nin beklediği gibi ilerlemez. Sonunda anlaşılır ki, Serhat Vasbi akılalmaz bir oyunun içindeki tek hedeftir ve bu oyun; sebepleri ile hiç olmadığı kadar haklı bir oyundur.

RUS'UN OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Fırat Tanış (Serhat Vasbi)

Leonid Kulagin (Profesör Vlademir)

Anastasiya Klyeva (Anastasya)

Levent Özdemir (Batıkan Yiğit)

Nila Fırat (Zeliha)

Murat Topalan (Bro)

Orkun Öztürk (Yusuf)

Gülce Dereli (Nergis)

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Rus'un oyunu konusu nedir? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncuları ve konusu
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