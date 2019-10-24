Aslışah Alkoçlar kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kaç yaşında?

Aslışah Alkoçlar yeni işi ile tekrar gündeme geldi. Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah, Londra'da Barre eğitimi almıştı. Türkiye'de de insanlarla bu egzersiz ve detoks yöntemini buluşturmak için kolları sıvadı. Aslışah Alkoçlar kimdir sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşındadır?

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.

15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı'da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.