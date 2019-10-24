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24 Ekim sorusu: Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? bugün 12.30'da!

Popüler bilgi yarışması 24 Ekim sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30’da canlı olarak oynanacak ödüllü yarışmada ipucu sorusu ‘’ Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir?’’ oldu. Özellikle magazinle haşır neşir olanlar bu soruya doğru cevap verebilecek. Peki Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? İşte 24 Ekim ve cevabına ilişkin ayrıntılar

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:47
Hadi ipucu 24 Ekim sorusu: Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? Hadi bugün 12.30'da!

Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı merak konusu oldu. Günün sorusu ise '' Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? '' oldu. Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi'nin bugünkü sorusu sinemadan geldi. Peki Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? İşte 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 24 EKİM

Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR? 24 EKİM

CEVAP: SERENAY SARIKAYA

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Hadi ipucu 24 Ekim sorusu: Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? Hadi bugün 12.30'da!
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