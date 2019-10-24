Hadi ipucu 24 Ekim sorusu: Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? Hadi bugün 12.30'da!

Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı merak konusu oldu. Günün sorusu ise '' Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? '' oldu. Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi'nin bugünkü sorusu sinemadan geldi. Peki Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir? İşte 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 24 EKİM

Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak sanatçı kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR? 24 EKİM

CEVAP: SERENAY SARIKAYA