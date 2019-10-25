Reyting sonuçları açıklandı! 24 Ekim Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova kim birinci oldu? (TOTAL-AB)

Güncel reyting sonuçları dizi ve programı yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Perşembe günleri ekranlara Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler izleyicisiyle buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 EKİM REYTİNG SONUÇLARI MUCİZE DOKTOR MU BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MI KİM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçlarında en çok izlenen diziler açıklanmaya devam ediyor. Haberimizden, hangi televizyon programı veya dizinin birinci olduğuna erişebilirsiniz.