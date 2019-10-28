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Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?
Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 21:44Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 22:11
Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?