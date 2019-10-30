Sen Anlat Karadeniz 62.bölüm fragmanı: “Murat kimmiş bu adamlar?” Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde ev halkı kurşuna dizilecek!

Sen Anlat Karadeniz 62.bölümü ile bu akşam ATV ekranlarına gelecek. Bu akşamki yayınlanacak olan yeni bölümde izleyiciler için yine heyecan dorukta. Dizinin yeni bölümünde Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden daha büyük bir belaya sokacaktır. Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsatları kolluyor. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 62.bölüm fragman ve detayları…

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murat İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük belaya sokmuştur ve Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını saldığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına ateş gibi düşer. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ 62.BÖLÜM FRAGMAN

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayınlandı