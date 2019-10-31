Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamı izle!

Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen sahneleri ile Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölümü ile atv'de seyircisi ile buluştu. Hazan, beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Haberimizden, nefes kesen sahnelerle dolu Sen Anlat Karadeniz 62. son bölümü izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 62. SON BÖLÜM TAMAMI BURADA!

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SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük belaya sokmuştur ve Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını saldığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına ateş gibi düşer. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.