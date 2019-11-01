Fatih Ürek'in sunumuyla yapılan Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Her hafta gün birincisi açıklanıyor. Cuma günü ise gelinlerin puan durumuyla birlikte haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Geçen hafta haftanın birincisi 70 puanla Duygu ve kayınvalidesi olurken, elenen gelin 44 puanla Aysu ve kayınvalidesi Fatma olmuştu. Heyecan dolu final bölümünde ise gelinler yine birbirine giriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Haftanın finalinde 5 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 1 KASIM

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finaliyle ekrana geliyor. Haberimizde, gelinim mutfakta birincisi ve elenen ismine dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.