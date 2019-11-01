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kim birinci oldu kim elendi? 1 Kasım !

Ekranların sevilen programı birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla yapılan yarışmada gelinler yarışmaya kaynanalar puan durumlarını belirlemeye devam ediyor. Haftanın finalinde Melike, gelinlikle stüdyoya giriyor ve eşi ile programda o mutlu anları tekrar yaşıyorlar. Başta Melike ve kaynanası Şaheste Hanım olmak üzere herkes bu mutlu anı yaşıyor. Bu hafta 5 altın bileziği kazanan, elenen ve birinci olan yarışmacısı açıklanacak. Peki 1 Kasım oldu kim elendi? 1 Kasım nasıl sonuçlandı? Haftanın finalinde 5 altın bileziği kim aldı?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 11:59
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu!

Fatih Ürek'in sunumuyla yapılan 'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Her hafta gün birincisi açıklanıyor. Cuma günü ise gelinlerin puan durumuyla birlikte haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Geçen hafta haftanın birincisi 70 puanla Duygu ve kayınvalidesi olurken, elenen gelin 44 puanla Aysu ve kayınvalidesi Fatma olmuştu. Heyecan dolu final bölümünde ise gelinler yine birbirine giriyor. Peki oldu kim elendi? 1 Kasım nasıl? Haftanın finalinde 5 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 1 KASIM

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finaliyle ekrana geliyor. Haberimizde, gelinim mutfakta birincisi ve elenen ismine dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu!
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