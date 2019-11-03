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filminin konusu nedir? Mumya filmini oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmeye kararlıdır ve bunun için uğraşacaktır. Başrollerinde , , gibi ünlü isimlerin yer aldığı film 2017 yılında vizyona girmiş olup ilk kez televizyon ekranlarında yer alacak. Peki; nedir? Mumya filmini oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 3.11.2019 15:58
Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmini oyuncu kadrosunda kimler var?

2017 yılında vizyona giren ve hayatı elinden alındığı için intikam ateşi ile yanıp tutuşan kraliçenin hayatının anlatıldığı Mumya filmi için geri sayım başladı. Star Tv ekranlarına gelecek olan film hakkında araştırma yapan sinema severler filmin detaylarını da merak ediyorlar. Ünlü oyuncuların yer aldığı sürükleyici ve aksiyon dolu hikayesi ile izleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmini oyuncu kadrosunda kimler var?

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers'ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Universal Stüdyoları orijinal 'The Mummy'i bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti'yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus).

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tom Cruise

Sofia Boutella

Russell Ira Crowe

Jake Johnson

Courtney B. Vance

Marwan Kenzari

Stephen Thompson

Annabelle Wallis

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