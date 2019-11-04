Bu akşam ekranlara gelecek olan aksiyon ve heyecan dolu film Dehşetin Dişleri için geri sayım başladı. Avustralya'nın açık ve tehlikeli sularında köpek balıkları ile mücadele edecek olan filmin baş karakterleri izleyenlere gerilim dolu anlar yaşatacaklar. Merakla beklenen film için heyecan dorukta. Peki; Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? Dehşetin Dişleri filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİNİN KONUSU

Avustralya'nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkiyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate, kardeşi Matt ve Suzie'yi bir tekne turuna davet eder. Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir. Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar.

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kieran Darcy-Smith

Zoe Naylor

Adrienne Pickering

Gyton Grantley

Damian Walshe-Howling