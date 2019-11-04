Vuslat 27.bölüm fragmanı yayında! Feride ne yapacak? Vuslat yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Vuslat yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor. Bu haftaki yeni bölümde ise heyecanlı gelişmeler yer alıyor. Bu bağlamda dizinin takipçileri Vuslat 17.bölümde neler oluyor? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Aziz'in adaleti sağlamak için yaptığı plan, babası Tahsin'i de köşeye sıkıştırır. Yeni hamleler yapmazsa, elindeki gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Tahsin, oğlu Aziz'e yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçer. İşte heyecan dolu yeni gelişmelerle karşımıza çıkan Vuslat 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

VUSLAT 27.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulur. Gerçeğin ortaya çıkması için yapılan araştırmalar, Satranc-ı Urefa tahtasında "Tahkikler" bölümüne işaret etmektedir.

Vuslat 27. son bölüm fragmanı yayınlandı

Feride'nin aile geçmişindeki önemli bir sırrın peşine düşmesi, babası Faik ve Hasibe'nin de geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur. Çarklar yeniden dönmeye başlar. Faik, ailesini Korkmazerler'den korumak için harekete geçer.

Aziz'in adaleti sağlamak için yaptığı plan, babası Tahsin'i de köşeye sıkıştırır. Yeni hamleler yapmazsa, elindeki gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Tahsin, oğlu Aziz'e yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçer. Ancak karşısında umulmadık bir düşman bulur.

Korkmazerler'in tüm mal varlığında Aziz, Kerem ve Feride'nin birlikte pay sahibi oldukları iddiası, yeni bir maceranın da kapılarını aralar. Aziz herkesi harekete geçirir. Feride ve Kerem'le birlikte masaya konan anahtarlar, Aziz için yeni bir yol belirler. Bu yol, üçünü birleştirecek mi, yoksa ayıracak mı? Yolun sonunda, onları bekleyen sürpriz, her şeyi yeniden değiştirecek mi?