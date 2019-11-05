Çukur 74. son bölümde şok! Çukur 75. yeni bölüm bölüm fragmanı izle

Çukur 75.bölümden ilk sahne görüntüleri geldi. Dizinin hayranları dizi ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemezken her yeni bölümü heyecan içerisinde takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen Çukur 74.son bölüm ile izleyci ekrana kilitlendi. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? Çukur 75.yeni bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın,"Yamaç Koçovalı ben!" diyerek kapının önünde duran asker kökenli iki adamla boğuştuğu sahnede heyecan giderek yükseliyor. İçeri girmek isteyen Yamaç'a geçit vermeyen adamlar Yamaç'ın son hamlesiyle neye uğradığını şaşırıyor. "Girerim!" sözleriyle arabayı adamların üzerine süren Yamaç kapıyı kırarak içeri girmeyi başarırken, olacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR 75.BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur 75. Bölüm fragmanında muhteşem dövüş sahnesi... Yamaç Koçovalı'nın dövüş teknikleri olay olacak! (11 Kasım 2019 Pazartesi)

ÇUKUR 74. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 74. Bölümünde; Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç'ın onu Çukur'dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca'nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz'un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza'yla yüzleşecek. Murtaza'nın Yamaç ve Cumali'yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.