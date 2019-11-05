Ekim ayında en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konuşuldu

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon başlarken, dizilerin reyting yarışı nefesleri kesti. Eylül ve Ekim ayları hiç kuşkusuz ekranların ve izleyicilerin iple çektiği, birbirinden iddialı projelerin reyting yarışında boy gösterdiği bir dönem oldu.

Dizi sezonunun açılmasıyla beraber, ekranlarda boy gösteren yapımlar hakkında birçok haber yazılı basına yansıdı.Ekim ayının televizyon raporuna göre, dizi sezonunun açılmasıyla beraber ekranlarda yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görüldü. Ekim ayında hakkında en çok haber yapılan dizinin, 174 yazılı basın haberiyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz olduğu görüldü.