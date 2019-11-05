Elimi Bırakma 52.bölümü ile yeni gününde ekranlarda! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

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52.bölümü ile yeni gününde ekranlarda! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

Pazar akşamları yayınlanan dizi artık Salı akşamları ekrana gelecek. TRT 1 dizisi olan Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacağı merak konusu iken dizinin hayranları hiçbir detayı kaçırmak istemiyor. Dizinin yeni bölümünde Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadele etmeye devam edecekler. Aynı zamanda Azra kocasıyla abisinin arasını düzeltmek için de çözüm yolları arayacaktır. Aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren dizi Elimi Bırakma 52.yeni bölümü ile Salı akşamı TRT 1 ekranlarında!

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:07

Elimi Bırakma dizisi yeni gününde sevenleri ile buluşacak. Aile bağlarının önemini bizlere vurgulayan dizide heyecan dorukta. Yeni gününde izleyenleri ile buluşacak olan dizide aksiyon bitmiyor. Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadeleye devam edecekler. Dizinin hayranları ise bu gelişmeye oldukça sevinecek. Peki Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak? İşte Elimi Bırakma 52.bölüm fragman ve detayları…

ELİMİ BIRAKMA 52.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadele etmeye devam ederler. Nihayetinde kopmaz bağlarla birbirlerine bağlandıklarını anlarlar. Her şey yoluna girmeye başlamışken Cenk ve Barış'ın arası giderek gerilir…

Azra kocasıyla abisinin arasını düzeltmek için bir çözüm yolu bulur ve onları bir araya gelmeye ikna eder. Tam da bu sırada Arda ve Damla'nın evliliği iki ailenin de ortasına bomba gibi düşer…

Bu beklenmedik durum iki ailenin karşı karşıya gelmesine neden olacak, herkes tarafını seçmek durumunda kalacaktır… Sumru da olanlardan nasibini alacak ve tüm planları alt üst olacaktır…

ELİMİ BIRAKMA 52.BÖLÜM FRAGMAN

Elimi Bırakma 52. bölüm fragmanı yayınlandı!

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