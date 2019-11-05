Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölümde şok! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde Sevda hamile mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm ile Salı akşamları ATV ekranlarına gelecek. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalarını yaparken "EDHO yeni bölümde neler olacak?" sorusuna da yanıt arıyorlar. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi her yeni bölümü ile reyting rekorları kırarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölümde Sevda, aşk yaşadığı Hızır'dan hamile olduğunu açıklıyor. Bu durumda evin ve masanın gündemi tamamen değişiyor. Peki Hızır Çakırbeyli ne yapacak? Hızır'ın annesi durumu kabul edecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO 146.yeni bölüm fragmanı ve özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEVDA, HIZIR'DAN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sevgilisi Sevda'yı karşısına alan Hızır, "Beni buraya çağırdın, yolda tuzak kurdurdun ve öldürtecektin. Böyle bir planın var mıydı Sevda?" diye sordu. Sevda ise Hızır'ın bu şok suçlaması karşısında şaşkına döndü. Sevda ise "Sana özel bir konuşacağım dedim. Kalkıp bütün aileni getirdin" dedi. İlyas'ın ise "Yolda senin tetikçilerini topladık. Sana getirelim dedik" sözleri dikkat çekti. Sevda ise "Ağabeyini öldürmek istesem çekip vururdum" dedi. Ancak Sevda, Çakırbeyliler'den gelen suçlamalar karşısında kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı.

"BEN ÇOCUĞUMUN BABASINI ÖLDÜRECEK DEĞİLİM"

Hızır'ın "Benimle konuşacak neyin var Sevda? Son kez seni dinliyorum" sözlerinden sonra Sevda hamile olduğunu açıkladı. Sevda'nın "Hamileyim. Bir çocuğumuz olacak. Bunu bilmeye hakkın var diye düşündüm. Ama bu çocuk yüzünden görüşmeye, dost olmaya gerek yok. Sadece bilmeni istedim. Ben çocuğumun babasını öldürecek değilim" sözleri herkesi şaşkınlığa uğrattı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'a ölüm tuzağı! "Kötülüklere gebe..."