Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan 2016 yılı aksiyon türünde olan Mekanik 2: Suikast filmi için heyecan dorukta. Arthur Bishop karakterinin suikastçilik işini bırakmaya karar vermesinin ardından yine kendini bu iş içinde bulması ve maceraya atılmasının anlatıldığı, sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek olan Mekanik 2: Suikast filminin konusu nedir? Mekanik 2: Suikast filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN KONUSU

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.

Yönetmen: Dennis Gansel