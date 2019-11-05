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Televizyonda yayınlanan diziler ve programlar sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de , TRT 1’de Vuslat, Show Tv’de , ATV’de Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. Dizi ve programların sıkı takipçileri ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün duyuruluyor. Geçen hafta TOTAL’de Çukur dizisi birinci olurken, Zalim İstanbul 6.sırada yer almıştı. Peki açıklandı mı? Çukur, , Zalim İstanbul reyting sıralaması nasıl? Dün akşam en çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:45
Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Kasım Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ekranlara geldi. Dün akşam Show TV'de , FOX TV'de , Kanal D'de yeni bölümleriyle izleyicisini mest etti. Bu bağlamda '' 4 Kasım açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen hafta Çukur 1.sıraya yerleşirken, 2.sırada Yasak Elma 3.sırada yer almıştı. Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Peki açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 KASIM

Dizi ve programları yakından takip edenler reyting sonuçlarını güncel olarak takip ediyor. Haberimizde, 4 Kasım reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına dair bilgilere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Kasım Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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