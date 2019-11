Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Kasım Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ekranlara geldi. Dün akşam Show TV'de Çukur, FOX TV'de Yasak Elma, Kanal D'de Zalim İstanbul yeni bölümleriyle izleyicisini mest etti. Bu bağlamda '' 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen hafta Çukur 1.sıraya yerleşirken, 2.sırada Yasak Elma 3.sırada yer almıştı. Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Peki 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 KASIM

Dizi ve programları yakından takip edenler reyting sonuçlarını güncel olarak takip ediyor. Haberimizde, 4 Kasım reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına dair bilgilere erişebilirsiniz.